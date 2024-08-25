İsrail'in Gazze'deki Soykırım Faaliyetleri Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Soykırım Faaliyetleri Devam Ediyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım faaliyetleri yürüttüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bin 405'e yükseldi. İsrail ordusu son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 71 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı.

25.08.2024 14:54
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım faaliyetleri yürüttüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bin 405'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılarını sürdürüyor. Bölgede 7 Ekimden bu yana sivilleri hedef alan İsrail ordusu, tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor. Günden güne şiddetlenen saldırılar hayatını kaybeden sivillerin sayısının da artmasına yol açıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği 3 saldırıda 71 sivilin hayatını kaybettiği, 112 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 324 gündür devam ettiği saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 40 bin 405'e, yaralı sayısının 93 bin 468'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'deki Soykırım Faaliyetleri Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Soykırım Faaliyetleri Devam Ediyor - Son Dakika
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