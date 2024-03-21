İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 988'e, yaralananların sayısı ise 74 bin 188'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik günden güne şiddetlenen saldırıları 167 gündür sürüyor. Bölgeyi havadan, karadan ve denizden kuşatan, yardım tırlarının da girmesine izin vermeyen İsrail ordusu, Filistinli sivillere yönelik acımasız eylemlerine devam ediyor. Bombalar altında yaşamını sürdürmeye çalışan siviller bir yandan da açlık ve susuzlukla mücadele ederken, can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 65 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 92 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının ise 31 bin 988'e, yaralananların sayısının da 74 bin 188'e yükseldiği aktarıldı.
Suudi Arabistan'dan Gazze'ye 40 milyon dolarlık fon
Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSrelief) tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 40 milyon dolarlık yardım fonu sağlayacağı belirtildi. Açıklamada, taahhüt edilen fonun Gazze Şeridi'nde 250 binden fazla kişi için gıda ve 20 bin aile için çadır ihtiyacını karşılayacağı duyuruldu. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail bombardımanında ölü sayısı 31 bin 988'e yükseldi - Son Dakika
Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapıldı. Soruşturma başlatıldı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan B.T. ve F.Y.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti. B.T. silahla tehdit ve basit yaralama suçundan 2 yıl 6 ay, F.Y. ise cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanmış şekilde evinin önüne bırakılan ve iddiaya göre uyuşturucunun etkisinde polise kendisini kardeşinin bıçakladığını söyleyince kardeşi tutuklanan Tahir Erik, kardeşinin suçsuz yere tutuklu olduğunu düşündüğünü ve yetkililerden serbest bırakılmasını rica etti.
Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurtarılan 2 köpek, barınağa gelindiğinde çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ise daha önce köpek dövüştürenlere yönelik operasyonda 2 köpeği barınağa teslim etmişti.
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde iki ayrı dernekte uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün huzur ve asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Konya-Karaman karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Havsa ilçesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde biblo kedi içerisine gizlenmiş 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Sürücü M.P ve yanındaki şüpheli gözaltına alındı.
CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, görüntülerde yer alan paraların Fatih Keleş tarafından ofise getirildiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ın ifadesine ulaşıldı. Şüpheli Poyraz'ın ifadesinde, 'Görüntülere yansıyan paraları Fatih Keleş, bir çanta içerisinde ofise getirdi. Nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Paranın o tarihlerde başlatılan bağış kampanyasından mı, başka bir yerden mi temin edildiğini bilmiyorum' dediği öğrenildi.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı. Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ile Gülistan Koçyiğit, eski HDP milletvekili Leyla Zana ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan da bulunuyor.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç takla attı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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