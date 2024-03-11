İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 112'ye yükseldi.
İsrail ordusu 157 gündür Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 67 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 112'ye, yaralı sayısının ise 72 bin 760'a yükseldiği belirtildi. İsrail'in engellemeleri nedeniyle yardım tırlarının kısıtlı olarak giriş yaptığı Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25'e yükseldi. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 67 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Osmaniye'de, Suriye uyruklu bir kişi, eşi ve kadın akrabasını zorla fuhuşa sürüklediği iddiasıyla tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kadınlar kurtarılırken, Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. Kurtarılan kadınlardan biri, 11 yıl önce Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiğini ve evlenme vaadiyle kandırıldığını ifade etti. Aynı kadın, 5 ay önce 55 yaşındaki bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını ve 1 aylık hamile olduğunu belirtti.
Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında, 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, tüfek, 13 fişek, 58 sentetik ecza ve 100 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Eskişehir Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında okul çevrelerini güvene almak için çalışmalar sürüyor. Ailelerin çocuklarını, huzur ve güven ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri, bağımlılık yapan maddelerin zararlarından korunabilmeleri, bölücü-yıkıcı örgütlerin okullar etrafında öğrencileri etkileyecek zararlı girişimlerde bulunmalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmelerini temin etmek maksadıyla Eskişehir Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, aracında yapılan aramalarda 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 12 adet tarihi eser niteliğinde metal obje ele geçirildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda durdurulan araçta bin 402 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan faaliyetler sonucunda, aralarında hapis cezası bulunan toplam 43 aranması olan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Erzincan'da yapılan ortak çalışmada, durdurulan bir araçta 58 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren şüpheliler ise Erzurum ve Bingöl'de yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem yapılarak mahkemeye sevk edildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2024 Ocak ayından bu yana ise bin 520 şahıs yakalanmış ve 727 şahıs tutuklanmıştır.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde müstakil bir evde yaşanan patlama ve olaylar, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Muhtarın çağrısıyla evi terk eden kiracılar, uzaklaştı.
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