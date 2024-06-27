İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 765'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 765'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 765'e yükseldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 265 gündür devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 47 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının ise 86 bin 429'a yükseldiği kaydedildi. UNRWA'dan bir kez daha ateşkes çağrısı: Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yapılan açıklamada, 'Gazze'de insanlar atık ve kanalizasyon yığınlarıyla çevrili olarak yaşıyor. Kalabalık barınaklar, yiyecek, su ve yakıt eksikliği, tıbbi malzemelere kısıtlı erişim ve yaz sıcakları nedeniyle sağlık koşulları kötüleşmeye devam ediyor. Hayat kurtarmak için sürekli insani yardım erişimine ve derhal ateşkese ihtiyacımız var' ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

27.06.2024 14:21
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 765'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 265 gündür devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 47 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının ise 86 bin 429'a yükseldiği kaydedildi.

UNRWA'dan bir kez daha ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze'de insanlar atık ve kanalizasyon yığınlarıyla çevrili olarak yaşıyor. Kalabalık barınaklar, yiyecek, su ve yakıt eksikliği, tıbbi malzemelere kısıtlı erişim ve yaz sıcakları nedeniyle sağlık koşulları kötüleşmeye devam ediyor. Hayat kurtarmak için sürekli insani yardım erişimine ve derhal ateşkese ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 765'e yükseldi - Son Dakika

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