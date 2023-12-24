İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında en az 40 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin merkezinde düzenlediği saldırılarda en az 40 Filistinli hayatını kaybederken, çoğu çocuk ve kadın onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 79'uncu güne girildi. İsrail ordusunun bölgeye yönelik bombardımanı artarak devam ederken, 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 20 bin 258 Filistinli sivil hayatını kaybetti. İsrail, tepkilere aldırış etmeden dün gece bir kez daha Gazze Şeridi'ne saldırdı. Gazze Şeridi'nin merkezine dün akşamdan bu yana düzenlenen saldırılarda 40 Filistinli hayatını kaybederken, çoğu çocuk ve kadın onlarca Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 152'ye yükseldi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde dün çıkan çatışmalarda 8 İsrailli askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, hafta sonu ölen asker sayısının 13 olduğu aktarıldı. Kara operasyonlarının başlamasından bu yana ölen İsrailli asker sayısı 152'ye yükseldi. İsrail'in gerçek rakamları açıklamadığı, ölen asker sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci sayısı 101 oldu

Gazetecilik görevini yerine getirmek üzere Gazze Şeridi'nde bulunan El Rai Ajansı Müdür Yardımcısı Ahmed Jamal Al Madhoun, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci sayısının 101'e yükseldiği belirtilirken, 50'den fazla medya ofisinin saldırılar sonucu tamamen ya da kısmen tahrip olduğu aktarıldı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreter Yardımcısı Tim Dawson, öldürülen gazeteci sayısının "olağanüstü yüksek" olduğunu söyleyerek, "Aklıma gelen hiçbir çatışmada bu kadar çok gazeteci ölümü görmedik" ifadelerini kullandı. - GAZZE