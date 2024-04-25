İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 305'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 305'e yükseldi

İsrail'in 202 gündür devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 305'e, yaralıların sayısı ise 77 bin 293'e yükseldi. Filistinliler açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakılırken, Gazze Şeridi'nde 2 yaşın altındaki çocukların yüzde 30'u ciddi seviyede yetersiz besleniyor.

25.04.2024 13:20
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İsrail'in 202 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 305'e, yaralıların sayısı ise 77 bin 293'e yükseldi.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana aralıksız vuruyor. Bölgede 202 gündür devam eden kuşatma ve bombardıman nedeniyle can kaybı günden güne artarken, yaşam mücadelesi veren Filistinliler açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakılıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail ordusunun sivillere yönelik düzenlediği 5 saldırıda 43 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı tarihten bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, 6 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 34 bin 305'e, yaralıların sayısının ise 77 bin 293'e yükseldiği belirtildi.

"Gazze Şeridi'nde 2 yaşın altındaki çocukların yüzde 30'u ciddi seviyede yetersiz besleniyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Cenevre Ofisi Direktörü Gian Carlo Cirri, Gazze Şeridi'nde kıtlık durumuna her geçen gün daha da yaklaşıldığını belirterek, "Çocuklar arasında yetersiz beslenme yaygınlaşıyor" dedi. Bölgede 2 yaşın altındaki çocukların yüzde 30'unun ciddi şekilde yetersiz beslendiğini belirten Cirri, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket boyutlarında açlıkla karşı karşıya. İnsanlar en temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Hayvan yemi yemek, dilenmek, yiyecek almak için eşyalarını satmak gibi tüm başa çıkma stratejilerini tüketmiş durumdalar. Çoğu yoksul ve açıkça görülüyor ki bazıları açlıktan ölüyor" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 305'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 305'e yükseldi - Son Dakika
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