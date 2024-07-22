İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 6'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 6'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 23 Filistinli hayatını kaybetti, 91 Filistinli yaralandı. Bu saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 6'ya, yaralıların sayısı ise 89 bin 818'e yükseldi. Han Yunus'ta ise İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

22.07.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 6'ya, yaralıların sayısı ise 89 bin 818'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 290 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 6'ya, yaralıların sayısının 89 bin 818'e yükseldiği kaydedildi.

Han Yunus'ta can kaybı 37'ye yükseldi

İsrail, Han Yunus'un doğu kesimleri için yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra bölgeyi hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu. Saldırıda yaralanan 120 kişinin ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 6'ya yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 14:36:39. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement