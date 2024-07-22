İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 6'ya yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 6'ya, yaralıların sayısı ise 89 bin 818'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 290 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 6'ya, yaralıların sayısının 89 bin 818'e yükseldiği kaydedildi.

Han Yunus'ta can kaybı 37'ye yükseldi

İsrail, Han Yunus'un doğu kesimleri için yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra bölgeyi hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu. Saldırıda yaralanan 120 kişinin ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi. - GAZZE