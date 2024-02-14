İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 576\'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 576'ya, yaralı sayısı ise 68 bin 291'e yükseldi.
İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle binlerce sivil göç etmeye zorlanırken, kamplara sığınan aileler bombardıman altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 11 saldırıda 103 kişi öldü, 145 kişi ise yaralandı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 576'ya, yaralı sayısının ise 68 bin 291'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, toprak kaymasını önlemek amacıyla önlemler alındığı ve bölgeden numuneler alınarak takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediği ifade edildi.
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.
Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi, tarihi ve kültürel nitelikleri olan Beyazıt yerleşke bahçesini ziyaret etmek isteyenlerin hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında randevu alması gerektiğini duyurdu. Ziyaretler sadece kültürel amaçlı olacak ve güvenlik önlemleri alınacak.
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
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