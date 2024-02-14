İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 576'ya yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 576'ya yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 576\'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 576'ya, yaralı sayısı ise 68 bin 291'e yükseldi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle binlerce sivil göç etmeye zorlanırken, kamplara sığınan aileler bombardıman altında yaşam mücadelesi veriyor.

14.02.2024 12:50  Güncelleme: 12:51
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 576'ya, yaralı sayısı ise 68 bin 291'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle binlerce sivil göç etmeye zorlanırken, kamplara sığınan aileler bombardıman altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 11 saldırıda 103 kişi öldü, 145 kişi ise yaralandı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 576'ya, yaralı sayısının ise 68 bin 291'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 576'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 576'ya yükseldi - Son Dakika
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