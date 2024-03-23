İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 32 bin 142'ye yükseldi

3.Sayfa

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 142'ye, yaralananların sayısı ise 74 bin 412'ye yükseldi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 169. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte 7 saldırı gerçekleştirdiği, 72 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 114 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 142'ye, yaralananların sayısının ise 74 bin 412'ye yükseldiği ifade edildi.

Öldürülen gazetecilerin sayısı 136'ya çıktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarında 3 gazetecinin daha hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaşamını yitiren gazetecilerin isimleri Muhammed el-Rifi, Abdul Rahman Saima ve Mahmud Imad Issa olarak açıklanırken, 7 Ekim'den bu yana bölgede öldürülen gazeteci sayısının 136'ya yükseldiği belirtildi.

Guterres, Mısır'da

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye gönderilen yardımların ulaştırıldığı ve depolandığı Mısır'ın Kuzey Sina El Ariş kentine ziyaret gerçekleştirdi. Guterres'in Gazze'den tahliye edilen Filistinlilerin tedavi gördüğü El Ariş'teki bir hastaneyi ziyaret etmesi ve Gazze'ye yardımların gönderildiği Refah Sınır Kapısında BM'nin insani yardım çalışanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

"İnsani yardım taşıyan 7 bin kamyon bekletiliyor"

Guterres'e eşlik eden Kuzey Sina Valisi Muhammed Şuşa, Gazze'ye yardım ulaştırmak üzere 7 bin kamyonun Kuzey Sina'da beklediğini ancak İsrail'in denetim prosedürlerinin yardım akışını engellediğini söyledi. - GAZZE ŞERİDİ