İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33 bin 37'ye, yaralananların sayısı ise 75 bin 668'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı 181 gündür sürüyor. Sivil yerleşim yerlerini, ibadethaneleri hedef alan İsrail güçleri, yardım kuruluşlarının konvoylarını ve yardım çalışanlarını da vuruyor. Bölgede bombalar bir an bile susmazken, can kaybı da her geçen saat artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 62 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı. Açıklamada son saldırılarda yaşanan can kaybıyla birlikte İsrail bombardımanının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 37'ye, yaralananların sayısının ise 75 bin 668'e yükseldiği bildirildi.
Gazze'nin merkezi ve güneyinde saldırı: 10 ölü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırdı. Sivillerin sığındığı evlere yönelik düzenlenen saldırılarda 3'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırısında ise 2 Filistinli yaşamını yitirirken, 15 Filistinli de yaralandı.
"İsrailli yerleşimciler Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 704 saldırı gerçekleştirdi"
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yapılan açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 704 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, gerçekleştirilen 704 saldırının 69'unda can kaybı yaşandığı, 558'inde Filistinlilere ait mülklere zarar verildiği ve 77'sinde ise hem can kaybının yaşandığı hem de mülklere zarar verildiği aktarıldı. UNOCHA, "Bu kapsamda toplamda 17 Filistinli öldürüldü ve 400'den fazlası yaralandı. Saldırılar nedeniyle 9 bin 900'den fazla ağaç zarar görürken, 40 ev tahrip edildi" ifadeleri kullanıldı.
"Taleplerimize bağlıyız"
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail ile gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Taleplerimize bağlıyız: Kalıcı ateşkes, düşmanın Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden edilmiş tüm insanların evlerine dönmesi, Gazze'deki halkımız için gerekli tüm yardımlara izin verilmesi, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası, ablukanın kaldırılması ve esir takası anlaşmasının yapılması" dedi.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ise yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin yerinden edilmiş insanların Filistin topraklarının farklı bölgelerine geri dönüşü konusunda çıkmaza girdiğini söyledi. Müzakerelere ilişkin ismi açıklanmayan bir yetkili yaptığı açıklamada, Hamas'ın halkın kuzeye dönebilmesini istediğini, İsrail'in ise yerinden edilmiş Filistinlilerin hareket özgürlüğüne sahip olmasını istemediğini iddia etti. Yetkili, görüşmelerde anlaşmazlık noktalarından birinin de İsrail tarafından mahkum edilen Filistinlilerin serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusu olduğunu söyledi. - GAZZE
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