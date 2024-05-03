İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 622'ye yükseldi

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İsrail'in 210 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 622'ye, yaralıların sayısı ise 77 bin 867'ye yükseldi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana aralıksız şekilde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere üç saldırı gerçekleştirdiği, 26 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 34 bin 622'ye, yaralananların sayısının ise 77 bin 867'ye yükseldiği ifade edildi.

"Gazze'de 155 binden fazla hamile ve emziren annenin suya erişimi sınırlı"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, "10 binden fazla kadın öldürüldü, 19 binden fazla kadın yaralandı. Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor. Durum korkunç. 155 binden fazla hamile ve emziren annenin su ve hijyen malzemelerine ciddi şekilde sınırlı erişimi var" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE