İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 40 bin 738'e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 738'e, yaralıların sayısı ise 94 bin 154'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 331 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 94 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 738'e, yaralıların sayısının 94 bin 154'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE