İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 3 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Deir el-Balah Belediye Binası'na düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Deir el-Balah Belediye Binası'na düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırıyı doğrulayarak, belediye binasının Hamas komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını iddia etti. Saldırıda belediye binası yerle bir oldu.

İsrail ordusunun Deir el-Balah kentine düzenlediği bir önceki saldırıda ise 6'sı kardeş toplamda 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. - GAZZE