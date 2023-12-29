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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu Gazze'nin Nuseyrat ve Maghazi Mülteci Kampları'na saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 35 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca İsrail güçleri bir yardım konvoyuna ateş açtı. Gece yapılan saldırılarda ise 45 kişi hayatını kaybetti.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti
29.12.2023 - 12:12,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ile Maghazi Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar 84. günde devam ediyor. Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ile Maghazi Mülteci Kampı'na saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

BM: "İsrail güçleri yardım konvoyuna ateş açtı"

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin daha önce belirlenen rotaya göre Gazze'nin kuzeyinden dönen bir yardım konvoyuna ateş açtığını duyurdu. White, "Ekibimiz yaralanmadı, ancak bir araçta hasar oluştu. Yardım çalışanları asla hedef olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in gece gerçekleştirdiği saldırılarda 45 can kaybı

İsrail ordusu gece saatlerinde ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Fehhari bölgesindeki El-Amuri ailesine ait evi hedef aldı, saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İsrail'in güneydeki Refah kentinde de bir eve gerçekleştirdiği saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçaklarının Maghazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında ise 2 evin bombalanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırı ayrıca Safran Cami de hedef alındı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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