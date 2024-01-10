İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları sonucu 41 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu Refah'ta 15, Bureij ve Maghazi mülteci kamplarında 20, Gazze şehrinde ise 6 sivil hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını 96 gündür ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail ordusu "güvenli bölge" olarak nitelendirdiği Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin Tel es-Sultan mahallesindeki bir evi vurdu. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze şehrinin güneybatısındaki Şeyh Ajlin bölgesindeki sahil yolunda konuşlanan İsrail işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu ise 6 sivil yaşamını yitirdi. Yaralananlar Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij ve Maghazi mülteci kamplarını bombaladı, çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan en az 20 sivili öldürdü.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Balah'ta bir evi bombaladığı saldırıda da can kaybı yaşanırken, yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü. İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğu ve güney bölgelerini yoğun bir şekilde bombaladığı saldırıda da hayatını kaybedenler olduğu öğrenildi.

İsrail ordusunda bilanço artıyor

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nde bir İsrail askerinin daha ölmesiyle 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 186'ya yükseldiği ifade edildi.

Hamas'tan Blinken'e tepki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ve Filistin ziyaretine ilişkin Hamas'tan açıklama geldi. Açıklamada, "Blinken'in soykırım suçlarını meşrulaştırma çabaları, ABD'nin bu suçlara ne kadar karıştığını gösteriyor. Biz Hamas olarak ABD Başkanı Biden yönetiminin tam desteğiyle devam eden, Filistinli sivillere yönelik barbar siyonist saldırıdan 96 gün sonra, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in hala tekrarlamakta ısrar ettiği yanıltıcı söylemleri reddediyoruz. Blinken'ın İsrail işgal ordusunun Filistinli sivillere karşı gerçekleştirdiği soykırımı, Filistin direnişinin siviller arasında yoğunlaştığını söyleyerek meşrulaştırma çabaları, çocukların, kadınların ve yaşlıların kanını akıtan suçluların ellerini yıkamaya yönelik acınası girişimlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Blinken, dün gece İsrail'deki temaslarının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Hamas'ı sivillerin arasına karışmakla suçlamıştı. - REFAH