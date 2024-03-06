İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları sonucu can kaybı artıyor

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İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 717'ye yükseldi. Ayrıca açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı ise 18'e çıktı.

İsrail ordusu 152 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 9 saldırıda 86 kişinin hayatını kaybettiği, 113 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 717'ye, yaralananların sayısının ise 72 bin 156'ya yükseldiği aktarıldı. Ayrıca Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'nde 15 yaşında bir kız çocuğunun yetersiz beslenme dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybettiği, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 18'e yükseldiği vurgulandı.

"Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı, İsrail ordusu tarafından engellendi"

Birlemiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yapılan yazılı açıklamada, "WFP'nin acilen ihtiyaç duyulan gıda malzemelerini Gazze'nin kuzeyine ulaştırma çabaları yeniden (salı günü) başladı, ancak büyük ölçüde başarısız oldu. WFP'nin 20 Şubat'ta kuzeye yapılan teslimatları duraklatmasından bu yana ilk kez düzenlediği yardım operasyonunda 14 kamyonluk gıda konvoyu, Gazze Vadisi kontrol noktasında 3 saat bekletilmesinin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (ID) tarafından geri çevrildi. Kamyonlar geri çevrildikten sonra başka bir rotaya yönlendirildi ve daha sonra çaresiz insanlardan oluşan büyük bir kalabalık tarafından durduruldu. Kamyonlardan yaklaşık 200 ton yiyecek alındı. Gazze'nin kuzeyindeki kıtlığın önlenmesi için ihtiyaç duyulan büyük miktarlardaki gıdanın taşınması için tek seçenek karayolu erişimi" ifadeleri kullanıldı.

Ürdün'ün yardımıyla havadan 6 ton gıda bırakıldı

WFP'nin ayrıca Gazze'nin kuzeyine Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin yardımıyla havadan 6 ton gıda malzemesi bıraktığı vurgulanan açıklamada, "Çocukların açlığa bağlı hastalıklardan öldüğü ve ciddi düzeyde yetersiz beslenmeye maruz kaldığı Gazze'nin kuzeyinde açlık felaket boyutlara ulaştı. Büyük bir yardım operasyonu, kuzeyden de dahil olmak üzere Gazze'ye daha fazla giriş noktasının ve Aşdod limanının kullanılmasını gerektiriyor. Bu büyüklükte bir operasyonun gerçekleştirilebilmesi için Gazze'de acilen ateşkes sağlanması gerekiyor. İnsani yardım personelinin gıda ve diğer malzemeleri Gazze Şeridi boyunca düzenli olarak götürebilmesi için daha fazla güvenlik sağlanması durumunda WFP ve ortakları kıtlığı önleyebilir" ifadelerine yer verildi.

"Havadan yardım, kıtlığı önlemez"

WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, "Konvoy, açlıktan ölmek üzere olan insanlara yiyecek sağlamak için kuzeye gitmemiş olsa da WFP bunun için mümkün olan her yolu araştırmaya devam ediyor. Havadan yardım son çaredir ve kıtlığı önlemeyecektir. Gazze'nin kuzeyine çaresiz durumdaki yarım milyon insana yetecek kadar gıda ulaştırmamıza imkan sağlayacak giriş noktalarına erişime ihtiyacımız var" dedi.

Öte yandan WFP, geçtiğimiz ay gıda yardımı dağıtımı için güvenlik sağlanana kadar Gazze'nin kuzeyine operasyonlarını durdurduğunu açıklamıştı. - GAZZE