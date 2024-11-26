İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 5 Ölü

İsrail ordusu Gazze'deki El Şati Kampı ve bir eve düzenlediği saldırılarda 5 kişiyi öldürdü.

26.11.2024 05:04
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İsrail ordusunun Gazze'deki El Şati Mülteci Kampı ile bir eve yönelik son saldırılarında 5 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Filistin'deki katliamlarına yenileri eklendi. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan El Şati Mülteci Kampı'nda toplanan sivillerin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu en az 3 kişinin öldüğü bildirildi. Gazze'deki Zeytun mahallesine yönelik İsrail bombardımanında da 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusundan saldırıların amacına ilişkin açıklama yapılmadı.

6 Filistinli daha İsrail saldırısında ölmüştü

İsrail ordusunun günün erken saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Ez Zerka mahallesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika

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