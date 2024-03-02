İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi

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İsrail'in Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açtığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 148 gündür devam ediyor. Bölgede sivillere yönelik katliamını tüm tepkilere rağmen sürdüren İsrail ordusu, atılan tüm adımlara ve yapılan tüm açıklamalara rağmen uluslararası hukuku yok sayıyor. Geçtiğimiz Perşembe günü İsrail askerlerinin Gazze şehrinin güneybatısında insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açması birçok devlet tarafından kınanırken, saldırıda can kaybı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini söyledi. Kudra, tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle bu sayının artabileceğini belirtti. - GAZZE