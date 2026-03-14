İsrail'in Hava Saldırıları: 826 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Hava Saldırıları: 826 Ölü

14.03.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 826'ya yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralananların sayısının 2 bin 9'a yükseldiği açıklandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralananların sayısının 2 bin 9'a yükseldiği açıklandı.

İsrail'in yoğun hava saldırıları nedeniyle ülkedeki birçok kişi de yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kalmaya devam ediyor. Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Birimi, 2 Mart'ta şiddetlenen çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişilerin sayısının ise 831 bin 882'ye ulaştığını bildirdi.

İsrail, 28 Şubat tarihinde ABD ile ortak şekilde İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından 2 Mart'ta Lübnan'daki Hizbullah'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile birlikte hareket ettiğini öne sürmüş ve bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamalarda, başkent Beyrut'ta bulunan Dahiye bölgesine yönelik şiddetli saldırılarda Hizbullah ve DMO'ya ait unsurlarının hedef alındığı iddia edilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in Hava Saldırıları: 826 Ölü - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 23:50:04. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'in Hava Saldırıları: 826 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.