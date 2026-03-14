İsrail'in Hava Saldırıları: 826 Ölü

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralananların sayısının 2 bin 9'a yükseldiği açıklandı.

İsrail'in yoğun hava saldırıları nedeniyle ülkedeki birçok kişi de yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kalmaya devam ediyor. Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Birimi, 2 Mart'ta şiddetlenen çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişilerin sayısının ise 831 bin 882'ye ulaştığını bildirdi.

İsrail, 28 Şubat tarihinde ABD ile ortak şekilde İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından 2 Mart'ta Lübnan'daki Hizbullah'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile birlikte hareket ettiğini öne sürmüş ve bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamalarda, başkent Beyrut'ta bulunan Dahiye bölgesine yönelik şiddetli saldırılarda Hizbullah ve DMO'ya ait unsurlarının hedef alındığı iddia edilmişti. - BEYRUT