İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 12 Ölü

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki kasabalara düzenlediği iki hava saldırısı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail'in Filistin'in ardından Lübnan'a saldırması Orta Doğu'daki güvenlik endişelerini artırırken, Lübnan hükümetinden yaşanan son can kayıplarına ilişkin açıklama geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Qmatiyeh ve Kayfoun kasabalarına yönelik saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin öldüğü bildirildi. En az 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı. - BEYRUT