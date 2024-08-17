İsrail'in Lübnan'daki hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İsrail-Lübnan sınır hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de bir binayı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 1'i kadın, 2'si çocuk en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'a ait bir "silah deposuna" saldırı düzenlendiği iddia edildi. - BEYRUT