İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırısında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, yaralılar arasında 2 çocuk ve 3 kadın bulunuyor.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine devam eden saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.
Lübnan basını, saldırılarda Jezzine'ye bağlı Ar-Rihan'da 1 kişinin öldüğünü, Nebatiye kentinde ise aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 10 kişinin yaralandığını aktardı.
Öte yandan, İsrail'in gece boyunca Nebatiye kentine düzenlediği önceki saldırılarda 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İHA
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