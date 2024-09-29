İsrail'in Lübnan Saldırıları: 15 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları: 15 Ölü

İsrail\'in Lübnan Saldırıları: 15 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırılarında 11'i Bekaa Vadisi'nde, 4'ü Tayr Debba'da olmak üzere 15 kişi öldü.

29.09.2024 12:52
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İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki Bekaa Vadisi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 11 kişi, güneyindeki Tayr Debba kasabasına düzenlediği saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıları Lübnan'da da sürdürüyor. Lübnan'a gece gündüz bomba yağdıran İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Bekaa Vadisi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında arama çalışmaları sürüyor.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) haberine göre, İsrail'in ülkenin güneyindeki Tyre bölgesinde yer alan Tayr Debba kasabasını bombalaması sonucu ise 4 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

İsrail ordusundan yeni iddia

İsrail ordusu Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Nebil Kauk'u dün düzenlenen saldırılarda öldürdüğünü iddia etti. Hizbullah tarafından ise iddilara yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Nilfuruşan'ın öldüğünü doğruladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Operasyonlarından sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın İsrail'in Cuma günü Beyrut'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Açıklamada, Nilfuruşan'ın "İran'ın güvenliği için çalışan ve Filistin davasına yardım eden biri" olduğu vurgulandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 8 Ekim'den bu yana bin 640 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana ülkede gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 104'ü çocuk olmak üzere toplam bin 640 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmiş, can kayıplarının çoğunun çoğu İsrail'in son iki haftadaki saldırılarında yaşandığı aktarılmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Lübnan Saldırıları: 15 Ölü - Son Dakika

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