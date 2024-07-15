İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti

3.Sayfa

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'ne bomba yağdırmaya devam ediyor. Sivilleri gece gündüz katleden İsrail güçleri, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yine sivilleri hedef aldı. Akşam saatlerinde yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "9 aydan uzun süredir devam eden aralıksız gece bombardımanları ve patlamalar her gece daha fazla sivil kaybıyla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE