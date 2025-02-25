İsrail'in Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve daha önce yıkılan bir binanın enkazından 1 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla bölgede toplam can kaybı 48 bin 348'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca daha önce saldırılarda yıkılan bir binanın enkazında 1 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 348'e, yaralı sayısının da 111 bin 761'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE