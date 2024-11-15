İsrail Konsolosluğu Önünde Havaya Ateş Açan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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İsrail Konsolosluğu Önünde Havaya Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

A.Ş, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto için havaya ateş açınca tutuklandı.

15.11.2024 23:23
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İsrail Konsolosluğu önünde havaya ateş açan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde havaya ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İsrail Konsolosluğu önüne gelen A.Ş isimli bir kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için pompalı tüfekle havaya ateş açmış, uzun süre direnen eylemci, özel harekat polislerinin uyarı ateşi sonrası teslim olmuştu. Gözaltına alınan eylemci, Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği'ne götürülerek sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti.

Üzerinde 1 pompalı tüfek, 1 pala, 3 şarjör ve 4 fişek çıkan ve "6136 SKM, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve intihara teşebbüs" suçlarından 7 kaydı olduğu belirlenen A.Ş, isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Konsolosluğu Önünde Havaya Ateş Açan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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