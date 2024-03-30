İsrail, Lübnan sınırında BM aracına saldırdı

İngiliz haber ajansı Reuters, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır kasabası Rmeish köyü civarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) gözlemcilerini taşıyan bir araca saldırı gerçekleştirdiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı. UNIFIL, saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğinin araştırıldığını ifade ederken, İsrail ordusu BM aracını hedef almadıklarını savundu.
İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseldi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır kasabası Rmeish köyü civarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNFIL) gözlemcilerini taşıyan bir araca saldırı gerçekleştirdi. Güvenlik kaynakları araçta bulunan 3 teknik gözlemci ve 1 Lübnanlı tercümanın yaralandığını belirtti.
UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail arasındaki sınırı temsil eden Mavi Hat'ta görevli teknik gözlemcilere yönelik saldırı doğrulandı, ancak saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğinin araştırıldığı ifade edildi. Gözlemcilerin devriye gerçekleştirdiği sırada yanlarında top mermisi patlaması sonucu yaralandığı aktarılarak saldırının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. BM personelinin güvenliğinin sağlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Barışı koruma görevlileri, gazeteciler, tıbbi personel ve siviller de dahil olmak üzere savaş tarafında olmayanların korunmasının sağlanmasında uluslararası insani hukuk uyarınca tüm tarafların sorumluluğu vardır. Daha fazla insan gereksiz yere yaralanmadan tüm taraflara mevcut çatışmaları durdurma çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
"BM aracını vurmadık"
İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan yazılı açıklamada ise İsrail kuvvetlerinin UNIFIL'e ait bir araca saldırmadığı öne sürüldü.
İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yüksek
Öte yandan İsrail, Gazze'nin yanı sıra yaklaşık 6 aydır Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktalara saldırı gerçekleştiriyor. İsrail'in Lübnan'a saldırılarında yaklaşık 270 Hizbullah mensubu ile aralarında çocukların, sağlık görevlilerinin ve gazetecilerin de bulunduğu 50 civarında sivil hayatını kaybetmişti. İsrail ayrıca UNIFIL'i ve Lübnan ordusunu da hedef almıştı. Kasım ayında UNIFIL, devriyelerinden birinin Lübnan'ın güneyinde İsrail'in açtığı ateşin hedefi olduğunu, ancak herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıklamıştı. UNIFIL geçtiğimiz ay, İsrail ordusunun kimliği açıkça belli olan bir grup gazeteciye ateş açtığını, bir Reuters çalışanını sini öldürerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etmişti. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail, Lübnan sınırında BM aracına saldırdı - Son Dakika
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada virajı alamayan bir tır yan devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından tırda sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumu iyi.
Çankırı-Karabük karayolunda meydana gelen kazada, oy kullanmak için memleketlerine gitmek üzere yola çıkan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Arızalanan hafif ticari aracın üzerine devrilen tırın neden olduğu kazada, polis memurları ve aile üyeleri hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olanlar Adıyaman eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede sabahın erken saatlerinde başlayan rehine krizinde 4 rehinenin serbest bırakıldığı ve 1 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı. Polis, olayın terör bağlantısı olmadığını belirtti.
Peru'nun ilk kadın Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin gece evine Peru Polisi baskın düzenledi. Savcıların yargı yoluyla bakanlığa emir vermesi sonucu, Devlet Başkanı Boluarte'nin özel evine polis tarafından baskında bulunuldu. Söz konusu olaydan sonra Başkan Boluarte, kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklamada bulunmadı.
Artvin'de yarın yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için il genelinde 135 bin 225 seçmen 669 sandıkta oy kullanacak. Okullarda yapılan hazırlıklarla vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği bir ortam sağlandı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobilde 19,85 gram uyuşturucu ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.T. adlı şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, jandarma tarafından 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, il dışından Antalya'ya yüklü miktarda kaçak/sahte alkol sevki yapılacağı bilgisi üzerine kamyon durduruldu ve yapılan aramada 7 ton kaçak/sahte etil alkol bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve ele geçirilen malzemelere el konuldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir ısı yalıtım malzemeleri fabrikasında çıkan yangın, bir saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda fabrika tamamen küle dönerken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?