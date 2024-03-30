İsrail, Lübnan sınırında BM aracına saldırdı

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İngiliz haber ajansı Reuters, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır kasabası Rmeish köyü civarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) gözlemcilerini taşıyan bir araca saldırı gerçekleştirdiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı. UNIFIL, saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğinin araştırıldığını ifade ederken, İsrail ordusu BM aracını hedef almadıklarını savundu.

İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseldi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır kasabası Rmeish köyü civarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNFIL) gözlemcilerini taşıyan bir araca saldırı gerçekleştirdi. Güvenlik kaynakları araçta bulunan 3 teknik gözlemci ve 1 Lübnanlı tercümanın yaralandığını belirtti.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail arasındaki sınırı temsil eden Mavi Hat'ta görevli teknik gözlemcilere yönelik saldırı doğrulandı, ancak saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğinin araştırıldığı ifade edildi. Gözlemcilerin devriye gerçekleştirdiği sırada yanlarında top mermisi patlaması sonucu yaralandığı aktarılarak saldırının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. BM personelinin güvenliğinin sağlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Barışı koruma görevlileri, gazeteciler, tıbbi personel ve siviller de dahil olmak üzere savaş tarafında olmayanların korunmasının sağlanmasında uluslararası insani hukuk uyarınca tüm tarafların sorumluluğu vardır. Daha fazla insan gereksiz yere yaralanmadan tüm taraflara mevcut çatışmaları durdurma çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BM aracını vurmadık"

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan yazılı açıklamada ise İsrail kuvvetlerinin UNIFIL'e ait bir araca saldırmadığı öne sürüldü.

İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yüksek

Öte yandan İsrail, Gazze'nin yanı sıra yaklaşık 6 aydır Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktalara saldırı gerçekleştiriyor. İsrail'in Lübnan'a saldırılarında yaklaşık 270 Hizbullah mensubu ile aralarında çocukların, sağlık görevlilerinin ve gazetecilerin de bulunduğu 50 civarında sivil hayatını kaybetmişti. İsrail ayrıca UNIFIL'i ve Lübnan ordusunu da hedef almıştı. Kasım ayında UNIFIL, devriyelerinden birinin Lübnan'ın güneyinde İsrail'in açtığı ateşin hedefi olduğunu, ancak herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıklamıştı. UNIFIL geçtiğimiz ay, İsrail ordusunun kimliği açıkça belli olan bir grup gazeteciye ateş açtığını, bir Reuters çalışanını sini öldürerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etmişti. - BEYRUT