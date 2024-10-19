İsrail Ordusu Lübnan\'ın Dahiyeh Bölgesini Hedef Aldı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'i hedef alması sonucu bölgeden yoğun duman yükseldi.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'i vurdu. Güvenlik kaynakları, İsrail'in en az 2 hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı. Hedef alınan bölgelerden yoğun duman yükseldi.

Doğuda ölen 4 biri belediye başkanı

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in ülkenin doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde bulunan Baaloul kasabasında bir binayı vurduğunu, Sahmar Belediye Başkanı Haydar Şahla da dahil olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ekiplerin enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor. - BEYRUT