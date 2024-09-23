İsrail Saldırılarında Can Kaybı 274'e Yükseldi

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Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e, yaralı sayısının ise bin 24'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e, yaralı sayısının ise bin 24'e yükseldiğini bildirdi. Saldırılarda 21 çocuk, 39 kadın ve 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Abiad, İsrail'in evleri, sağlık merkezlerini, ambulansları ve kaçmaya çalışan insanların arabalarını hedef aldığını aktardı. - BEYRUT