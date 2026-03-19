İsrail Saldırılarında Can Kaybı 968'e Yükseldi

19.03.2026 18:02
Lübnan'da İsrail'in hava saldırılarında 968 kişi hayatını kaybetti, 2,432 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 968'e, yaralananların sayısının 2 bin 432'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 1'e, yaralananların sayısının 2 bin 584'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 118'inin çocuk, 79'unun kadın olduğu belirtildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Beyrut, Son Dakika

Advertisement
