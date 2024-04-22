İsrail'in saldırısında binlerce embriyo ve sperm örneği yok oldu

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki en büyük tüp bebek merkezi olan Al Basma IVF adlı kliniğine düzenlediği saldırıda, 4 binden fazla embriyo ile henüz döllenmemiş binden fazla sperm ve yumurta örneği yok oldu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı devam ederken, Tel Aviv yönetimi henüz doğmamış çocukları da hedef alıyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin Aralık ayında Gazze Şeridi'ndeki en büyük embriyo merkezi olan Al Basma IVF adlı tüp bebek kliniğine düzenlediği saldırıda, embriyoların muhafaza edildiği 5 sıvı nitrojen tankının patladığı aktarıldı. Tankların patlaması sonucu yaşanan aşırı sıcaklık artışı nedeniyle de 4 binden fazla embriyo ile henüz döllenmemiş sperm ve yumurta örneğinin yok olduğu belirtildi. Binlerce çocuğu katleden İsrail güçleri, merkezde muhafaza edilen embriyo ile sperm ve yumurta örneklerini de hedef alarak, çocuk sahibi olmak isteyen binlerce Filistinlinin umutlarını yıktı. - GAZZE