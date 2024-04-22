İsrail'in saldırısında binlerce embriyo ve sperm örneği yok oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in saldırısında binlerce embriyo ve sperm örneği yok oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki en büyük tüp bebek merkezi olan Al Basma IVF adlı kliniğine düzenlediği saldırıda, 4 binden fazla embriyo ile henüz döllenmemiş binden fazla sperm ve yumurta örneği yok oldu. İsrail güçleri, çocuk sahibi olmak isteyen binlerce Filistinlinin umutlarını yıktı.

22.04.2024 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki en büyük tüp bebek merkezi olan Al Basma IVF adlı kliniğine düzenlediği saldırıda, 4 binden fazla embriyo ile henüz döllenmemiş binden fazla sperm ve yumurta örneği yok oldu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı devam ederken, Tel Aviv yönetimi henüz doğmamış çocukları da hedef alıyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin Aralık ayında Gazze Şeridi'ndeki en büyük embriyo merkezi olan Al Basma IVF adlı tüp bebek kliniğine düzenlediği saldırıda, embriyoların muhafaza edildiği 5 sıvı nitrojen tankının patladığı aktarıldı. Tankların patlaması sonucu yaşanan aşırı sıcaklık artışı nedeniyle de 4 binden fazla embriyo ile henüz döllenmemiş sperm ve yumurta örneğinin yok olduğu belirtildi. Binlerce çocuğu katleden İsrail güçleri, merkezde muhafaza edilen embriyo ile sperm ve yumurta örneklerini de hedef alarak, çocuk sahibi olmak isteyen binlerce Filistinlinin umutlarını yıktı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Bebek, Gazze, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in saldırısında binlerce embriyo ve sperm örneği yok oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
14:20 Almanya Cumhurbaşkanı’na Sirkeci Garı’nda İsrail protestosu Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda İsrail protestosu
14:12 Devlet Bahçeli’den Türk vatandaşları için ’’yerel halk’’ ifadesini kullanan Bakan Şimşek’e sert tepki Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
13:40 Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti
16:45 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı
16:22 Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR’ında Alman hakem görev yapacak Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR'ında Alman hakem görev yapacak
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
16:09 Samsunspor’un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu
15:52 Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
15:09 Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı
14:42 İsrail’de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa İsrail'de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa
14:30 29 yaşındaki TikTok yıldızı hayatını kaybetti 29 yaşındaki TikTok yıldızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 17:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in saldırısında binlerce embriyo ve sperm örneği yok oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement