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İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Yükseldi - Son Dakika
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İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Yükseldi

İsrail ordusunun Deir el-Balah'ta bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. İsrail'in 98 gündür devam eden saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 23 bin 708 sivil hayatını kaybetti. Bugün Deir el-Balah'ta bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı eve düzenlenen saldırıda can kaybı artıyor. Fayyad ailesine ait olduğu öğrenilen evde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11\'e Yükseldi
12.01.2024 - 18:49,  Güncelleme: 18:50
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İsrail ordusunun, Deir el-Balah'ta bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail 98 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Aralıksız devam eden saldırıların hedefindeki bölgede çoğu çocuk ve kadın 23 bin 708 sivil hayatını kaybetti. İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı eve düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Fayyad ailesine ait olduğu öğrenilen eve düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Yükseldi - Son Dakika


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