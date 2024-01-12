İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11\'e Yükseldi

İsrail ordusunun, Deir el-Balah'ta bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail 98 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Aralıksız devam eden saldırıların hedefindeki bölgede çoğu çocuk ve kadın 23 bin 708 sivil hayatını kaybetti. İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı eve düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Fayyad ailesine ait olduğu öğrenilen eve düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. - GAZZE