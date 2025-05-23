İsrailli diplomatları öldüren sanık ölüm cezasıyla yargılanıyor

Washington'da İsrail Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik silahlı saldırı sonrası açılan davada ilk duruşma tamamlandı. Sanık Elias Rodriguez'in ağır suçlamalarla ve ölüm cezası talebiyle yargılandığı davada terör ve nefret suçu soruşturması da yürütülüyor. Yetkililer, saldırının antisemitik bir eylem olduğunu belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin davada ilk duruşma tamamlandı. Saldırının faili olduğu belirtilen Elias Rodriguez, suçlamaları reddederken, hakkında ölüm cezası talebi bulunan birçok ağır suçtan yargılanıyor. Yetkililer olayın hem terör eylemi hem de antisemitik nefret suçu olarak değerlendirildiğini duyurdu.

30 yaşındaki Elias Rodriguez, Washington DC'deki federal mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede, sanığın tutuklu yargılanmasına hükmedildi. Rodriguez, davaya ilişkin suçlamaları kabul etmedi. Savcı Jeff Nestler, duruşmada yaptığı açıklamada, "Bu dava, çok sayıda tanık ve delil içeren karmaşık bir süreç. Geniş bir suç mahallinden elde edilen bulgularla derinlemesine bir soruşturma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Sanığın bir sonraki duruşması 18 Haziran saat 13.00'te görülecek.

Savcı Pirro: "Antisemitizme müsamaha yok"

Geçici Washington Bölge Savcısı Jeanine Pirro, saldırının terör suçu ve nefret suçu olarak iki ayrı kategoride soruşturulduğunu açıkladı. "Bu sadece ilk suçlama. Deliller gerektirdiğinde ek suçlamalar eklenecek. Antisemitizme, özellikle başkentte, asla tahammül göstermeyeceğiz" diyen Pirro, olayın Yahudi toplumuna yönelik doğrudan bir şiddet eylemi olduğunun altını çizdi.

Savcı Jeanine Pirro, "Başkan Trump'ın kararlı tutumu doğrultusunda başkentteki güvenliği sağlamak ve adaleti temin etmek en büyük önceliğimizdir" dedi. Pirro, davanın daha da derinleştirileceğini, gerekirse büyük jüri önüne çıkarılacağını ifade etti.

Kanlı saldırı: Yakın mesafeden sistematik infaz

Mahkeme belgelerine göre, Rodriguez saldırı sırasında büyükelçilik çalışanlarına arkadan yaklaşarak, belinden çıkardığı 9 mm tabanca ile ateş etti. Kurbanlar yere düştükten sonra yanlarına giden Rodriguez'in birden fazla kez ateş etmeye devam ettiği aktarıldı. Kadın kurbanın sürünerek kaçmaya çalıştığı, sanığın onu takip edip tekrar ateş açtığı belirtildi. Olay yerinde 21 boş kovan bulundu.

Önceden planlanan saldırı: Silah yasal olarak satın alındı

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan incelemeye göre, olayda kullanılan silah Mart 2020'de Illinois eyaletinden Rodriguez tarafından yasal olarak satın alındı. Mahkeme belgelerinde, Rodriguez'in 20 Mayıs'ta Chicago'dan Washington'a uçtuğu, bagajında silah taşıdığı ve saldırıdan sadece üç saat önce etkinlik bileti aldığı kaydedildi.

FBI: Dijital geçmiş, manifestolar ve bağlantılar inceleniyor

FBI Washington Saha Ofisi Başkan Yardımcısı Steven J. Jensen, "Şüphelinin dijital ayak izlerine, sosyal medya hesaplarına, elektronik cihazlarına ve internette paylaşılan manifestolara erişmek için arama emirleri çıkarıldı. Yazıların şüpheliye ait olup olmadığını tespit etmek için kapsamlı analiz yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

Sanık hakkında ağır suçlamalar yöneltiliyor

Rodriguez, iki ayrı birinci derece cinayet, yabancı yetkili öldürme, şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanma ve bu silahla cinayet işleme suçlarından yargılanıyor. Federal savcılık, bu suçlardan en az birinin ölüm cezası ile sonuçlanabileceğini belirtti. Rodriguez'e mahkeme tarafından bir kamu avukatı atandı. Sanık, gözaltı duruşmasından feragat etti ve cezaevinde kalmayı kabul etti.

Yetkililerden birlik ve kararlılık mesajı

Adalet Bakanlığı, FBI, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Metropolitan Polis Departmanı ve diğer yetkililer ortak basın toplantısı düzenledi. FBI, saldırının "hedefli bir antisemitik terör eylemi" olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Bowser, "Şehrimiz bu nefrete karşı birleşti" dedi. Polis Şefi Pamela A. Smith, Yahudi topluluğunun yalnız olmadığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentteki dini liderlerle bir araya gelerek Yahudi toplumuna destek mesajı verdiklerini belirtti. "Bu nefret saldırılarına karşı tek yürek olduk. Washington halkı, bu topluluğun yanındadır" dedi.

Soruşturma genişliyor, bağlantılar inceleniyor

FBI ve MPD, Rodriguez'in çevresini, olası bağlantılarını, seyahat kayıtlarını ve geçmiş ilişkilerini araştırıyor. Yetkililer, şüphelinin bölgeye gelişinden saldırıya kadar olan sürede kimlerle görüştüğünü ve nerelerde bulunduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Yetkililer, olayın ciddiyeti ve kanıtların yoğunluğu nedeniyle dosyanın büyümeye devam edeceğini belirtiyor. Terör bağlantısı, planlama unsurları, ideolojik motivasyon gibi faktörlere göre yeni suçlamaların eklenmesi bekleniyor. Polis teşkilatı ve FBI, olay sonrası toplumun güvenlik hissini yeniden tesis etmek amacıyla Yahudi kurumlarında devriye sıklığını artırdı. Kamu güvenliği adına tüm kaynakların seferber edildiği bildirildi.

Ne olmuştu

Saldırı, 20 Mayıs akşamı saat 21.00 sularında Washington'daki Yahudi Müzesi'nin yakınında meydana geldi. Şüphelinin "Özgür Filistin" şeklinde bağırarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Olayda iki İsrail büyükelçiliği çalışanı hayatını kaybetti. Rodriguez, cinayet mahalline yakın olan Yahudi Müzesi'nde polis tarafından gözaltına alındı. - WASHINGTON