İstanbul Avcılar'da Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs tutuklandı

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İstanbul Avcılar'da, bir sokak röportajında Hz. Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hakaret eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zülfikar Kadiroğlu'nun komşuları konuştu. Komşuları, "İnanç konusunda çok sıkıntılıydı. Hiçbir şeye inanmıyordu" dedi. Zülfikar Kadiroğlu'nun "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar'da bir sokak röportajında konuşan şahıs Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ile Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştırması sırasında Hz. Muhammed'e hakaret etmişti. Daha sonra Zülfikar Kadiroğlu isimli şahıs yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayın ardından şahsın Avcılar'daki esnaf komşuları İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

Şahsın inançlara saygısının az olduğunu söyleyen Muharrem Yıldız, "İnançları çok zıt bir insandı. Burada anlattıkları şeyler bize çok ters gelen şeyler. Zaten çoğu zaman sesini kesiyorduk, 'kapat bu konuyu' diyorduk. İnançları çok farklı olan bir insandı. İnançlara fazla saygısı yoktu, inançsız bir insandı" diye konuştu.

Öte yandan tutuklanan Zülfikar Kadiroğlu'nun "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere toplamda 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL