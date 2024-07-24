İstanbul Avcılar'da Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Avcılar'da Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs tutuklandı

İstanbul Avcılar'da bir sokak röportajında Hz. Muhammed'e hakaret eden Zülfikar Kadiroğlu'nun komşuları, inanç konusunda sıkıntılı olduğunu ve hiçbir şeye inanmadığını söyledi. Kadiroğlu'nun ayrıca vergi kaçakçılığı, kötü muamele ve özel belgede sahtecilik suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

24.07.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da, bir sokak röportajında Hz. Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hakaret eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zülfikar Kadiroğlu'nun komşuları konuştu. Komşuları, "İnanç konusunda çok sıkıntılıydı. Hiçbir şeye inanmıyordu" dedi. Zülfikar Kadiroğlu'nun "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar'da bir sokak röportajında konuşan şahıs Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ile Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştırması sırasında Hz. Muhammed'e hakaret etmişti. Daha sonra Zülfikar Kadiroğlu isimli şahıs yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayın ardından şahsın Avcılar'daki esnaf komşuları İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

Şahsın inançlara saygısının az olduğunu söyleyen Muharrem Yıldız, "İnançları çok zıt bir insandı. Burada anlattıkları şeyler bize çok ters gelen şeyler. Zaten çoğu zaman sesini kesiyorduk, 'kapat bu konuyu' diyorduk. İnançları çok farklı olan bir insandı. İnançlara fazla saygısı yoktu, inançsız bir insandı" diye konuştu.

Öte yandan tutuklanan Zülfikar Kadiroğlu'nun "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere toplamda 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Avcılar'da Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 14:43:53. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement