İstanbul Barosu\'nun yeni başkanı belli oldu! Seçim sonrası tepki çeken kutlama

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İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi. Seçim sonrası Kaboğlu destekçilerinin yaptığı kutlamada 'Jin, Jiyan, Azade' sloganları yükseldi. Kutlamalar sırasında atılan sloganlar tartışmalara yol açtı ve birçok kesimden tepki aldı.

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU 7 BİN 219 OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu. 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti. Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.

12 ADAY YARIŞTI

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olarak dikkati çekmişti. Kurulda, Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Gurubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarışmıştı. Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katılmıştı.

"HERKESİ KUCAKLIYORUZ"

Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Av. İbrahim Özden Kaboğlu, "Sonuçlar İstanbul Barosunun kazandığını gösteriyor. İstanbul Barosunun kazanması hukukun kazanması anlamına geliyor. Öncelikle bütün adayları kutluyorum. Uygar bir biçimde yarıştık. Hukukçu haysiyetine yakışır bir biçimde yarıştık ve sonuçlar yine sandıktan çıktı. Şimdi bu açıdan kuşkusuz, Değişim için Grubu kazanmış olsa da aslında bütün gruplar kazandı. Çünkü biz sürekli hukuka vurgu yaptık. Hukuku etkili kılmak için yola çıktık. Demokratik hukuk devleti için, insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet için yola çıktık. Sizler oylarınızla vaatlerimize oy verdiniz. Kolektif olarak katılımcı yöntemle yola çıktık. Kucaklayıcı bir yönetim kuracağımızı beyan ettik. Herkesi kucaklıyoruz" diye konuştu.

KABOĞLU DESTEKÇİLERİ SLOGAN ATARAK KUTLAMA YAPTILAR

Seçim sonrası Kaboğlu'nun destekçilerinin düzenlediği kutlamalarda Jin, Jiyan, Azade sloganları yükseldi.Dün gerçekleştirilen genel kurulda da İstiklal Marşı krizi yaşanmıştı. Divan Başkanı Belen İstiklal Marşı'nı okumamış bu durumu da "ifade özgürlüğü" diyerek savunmuştu.