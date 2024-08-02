İstanbul Başakşehir'de 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: Şüpheli tutuklandı

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İstanbul Başakşehir'de 9 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde dün saat 18.50 sıralarında iddiaya göre Y.B. isimli şahıs, 9 yaşındaki kız çocuğu D.S.'ye cinsel istismarda bulunmuştu. Vatandaşlar tarafından yakalanan Y.B.'ye mahalleli linç girişiminde bulunurken şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.B. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL