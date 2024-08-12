İstanbul Başakşehir'de Akrabalar Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'de Akrabalar Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü

İstanbul Başakşehir'de akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme, tokat ve taşların havada uçuştuğu kavgada bir çocuğun kafasına taş isabet etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

12.08.2024 16:10
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İstanbul Başakşehir'de akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme, tokat ve taşların havada uçuştuğu kavgada bir çocuğun kafasına taş isabet etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir Şahintepe Mahallesi, Nadide Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre akrabalar arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi ve kavgaya dönüştü. Kavgada tekme, tokat ve kaldırım taşları havada uçuştu. Yaşanan arbede sırasında küçük bir çocuğun kafasına taş isabet etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan kavganın ardından kalabalık dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de Akrabalar Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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