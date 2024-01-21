İstanbul Boğazı yakıt tankerinin arızalanması sonucu gemi trafiğine kapatıldı

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Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında demir atan gemiye müdahale etmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör, tankere müdahale etti. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

"BİRAZ İLERLEDİ VE KOMPLE DURDU"

Rumeli Kavağı'nda esnaflık yapan Doğan Arslan "Sabah 8.00 civarında burada kahvaltı yapıyorduk. Arkadaş gemi geçerken bir sorun olduğunu hissetti. Bir baktık biraz ilerledi ve komple durdu. Yanına kıyı emniyeti ekipleri geldi. Yakınında birkaç tekne vardı onları çıkardılar. Biz de merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

RÖMORKLAR VE TAHLİSİYE BOTLARIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan İzmir'e seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde PERIA isimli tankerin demir atması nedeniyle; İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Gemiye, Kuruluşumuz römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilmektedir" denildi.