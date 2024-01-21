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İstanbul Boğazı yakıt tankerinin arızalanması sonucu gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı yakıt tankerinin arızalanması sonucu gemi trafiğine kapatıldı

Rusya'dan İzmir'de giden Liberya bayraklı yakıt tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada arızalandı. Geminin arızalanarak demir atması sonrasında Boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör tankere müdahale ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

21.01.2024 - 13:33,
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Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında demir atan gemiye müdahale etmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İstanbul Boğazı yakıt tankerinin arızalanması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör, tankere müdahale etti. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

İstanbul Boğazı yakıt tankerinin arızalanması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

"BİRAZ İLERLEDİ VE KOMPLE DURDU"

Rumeli Kavağı'nda esnaflık yapan Doğan Arslan "Sabah 8.00 civarında burada kahvaltı yapıyorduk. Arkadaş gemi geçerken bir sorun olduğunu hissetti. Bir baktık biraz ilerledi ve komple durdu. Yanına kıyı emniyeti ekipleri geldi. Yakınında birkaç tekne vardı onları çıkardılar. Biz de merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı yakıt tankerinin arızalanması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

RÖMORKLAR VE TAHLİSİYE BOTLARIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan İzmir'e seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde PERIA isimli tankerin demir atması nedeniyle; İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Gemiye, Kuruluşumuz römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilmektedir" denildi.

İstanbul Boğazı yakıt tankerinin arızalanması sonucu gemi trafiğine kapatıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı yakıt tankerinin arızalanması sonucu gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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