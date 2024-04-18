(İSTANBUL- İstanbul'da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi
İSTANBUL - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı sahilinde kaçak midye avcılarına yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 3 şüpheli tarafından tekneden kıyıya çuvallar içinde midye atıldığını tespit eden polis, 60 çuval içinde 1,5 ton ağırlığında kaçak ve yasak bölgede midye ele geçirdi. Olayla bağlantılı S.G., S.G. ve İ.G. adlı 3 şüpheli yakalandı, 2 tekneye ise el konuldu. Gözaltına alınan kaçak midye avcıları hakkında 1380 Sayılı Kanunun 23/b bendine göre yasak yerde mide avcılığı yapmaktan işlem başlatıldı. Şüphelilere 78 bin 726 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen 1 buçuk ton midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi. Çuvallar dolusu midyelerin büyük şehirlerde piyasaya sürülmek üzere toplandığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Mahsen Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Araç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kişinin yaralanması ve gasbedilmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yakalanan şüpheli Y.G, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama ve gasp' suçundan tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?