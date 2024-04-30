İstanbul'da 1 Mayıs öncesi özel harekat destekli asayiş uygulaması: Sokaklar kapatıldı, kuş uçurtulmadı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs öncesi özel harekat destekli asayiş uygulaması: Sokaklar kapatıldı, kuş uçurtulmadı

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı öncesi Şişli ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından özel harekat destekli genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. 150 polisin katıldığı uygulamada sokaklar kapatıldı ve aranması bulunan şüpheliler yakalandı.

30.04.2024 20:44  Güncelleme: 20:49
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İstanbul'da 1 Mayıs öncesi özel harekat destekli asayiş uygulaması: Sokaklar kapatıldı, kuş uçurtulmadı

İSTANBUL - Şişli ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından 1 Mayıs öncesi genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. 150 polisin katıldığı özel harekat destekli uygulamada sokaklar kapatıldı. Denetimlerde aranması bulunan şüpheliler yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı öncesi ilçe genelinde genel güvenlik ve asayiş denetimi yapıldı. Denetimlere Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın polislere yaptığı konuşmanın ardından denetimler başladı.

Araçlar arandı, 1 şahıs gözaltına alındı

Kurtuluş Caddesi'nde kurulan denetim noktasında şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı. Denetimler sırasında aranması olan bir kişi yakalanarak polis merkezine götürüldü. 150 polisin katıldığı denetimlerin saat 18.00'a kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 1 Mayıs öncesi özel harekat destekli asayiş uygulaması: Sokaklar kapatıldı, kuş uçurtulmadı - Son Dakika

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