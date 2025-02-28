İstanbul'da 22 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltına Alındı

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, örgütün sözde siyasal gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten 22 şüpheli tespit edilmiş, İstanbul'un Beyoğlu, Bahçelievler ve Sultanbeyli ilçelerinde 10-15 Şubat tarihlerinde pankart astıkları ve yasa dışı gösteri yürüyüşü yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında kararı verilmişti.

Haklarında yakalama kararı bulunan ve önceki gün İstanbul TEM Şube ekipleri tarafından İstanbul'un 12 ilçesinin yanı sıra Ankara, Kars, Afyonkarahisar ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 22 zanlı gözaltına alınmıştı.

Örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. 22 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrolle serbest kalırken, 19'u ise "silahlı terör örgütü üyeliğinden" tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL