İstanbul'da 32 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 32 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

İstanbul\'da 32 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

16.01.2025 20:59
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İstanbul'da sahte alkol operasyonlarında 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da sahte alkol ölümlerinin artış göstermesi ile birlikte 8 ayrı ilçede düzenlenen son operasyonlarda 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte üretilen alkollü içki imalathanelerine ve içki kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, etil ve metil alkollerden kaçak içki imal eden şüphelilerin kimlik ve adresleri tek tek tespit edildi. Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da belirlenen adreslere ve araçlara operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda ise 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkollü sıvı, 227 şişe sahte içki ve damıtma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6 zanlının ise polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 32 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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