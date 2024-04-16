İstanbul'da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu: Sigara içerken kilitli kaldı, kurtarılınca kendi haline güldü
Kağıthane'de yaşadığı evin balkonunda kilitli kalan genç kız, itfaiye tarafından kurtarıldı
Aşağıya indirilen genç kızın ekiplere olayı anlatırken kendi haline güldü
İSTANBUL - Kağıthane'de yaşadığı evin balkonunda sigara içerken kilitli kalan genç kız, itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları kameralara yansırken, aşağıya indirilen genç kızın ekiplere olayı anlatırken kendi haline güldüğü anlar renkli görüntüler oluşturdu.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, lüks bir sitede yaşayan 23 yaşındaki İrem Öztürk, evde tek başına olduğu esnada sigara içmek için balkona çıktı. Genç kız sigarasını içtikten sonra eve girmek için balkonun kapısını açmak istedi ancak kilitli kaldı. Denemelerine rağmen kapıyı açamayan genç kız, kurtarılmak için cep telefonundan itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
Sigara için çıktığı balkonda kilitli kaldı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan genç kızın ihbarı yapan kişi olduğunu anlayınca şaşırdı. Hemen harekete geçen ekipleri, merdiven aracı yardımıyla genç kızın olduğu balkona ulaştı. Ardından da genç kız, kask giydirdikten sonra sepete alınarak aşağıya indirildi.
Genç kız bile kendi haline güldü
Genç kızın kontrolleri yapıldıktan sonra da kaskı çıkartıldı. Aşağıda ekiplerle konuşan İrem Öztürk, o anları anlatırken kendi haline gülmesi renkli görüntüler oluşturdu. Genç kız ardından polis otosuna bindirilerek evine götürüldü. Yaşananlar ise İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıdı.
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