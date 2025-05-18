İstanbul\'da Beton Parçası Kadının Kafasına Düştü

İstanbul Avcılar'da bir binadan kopan beton parçaları, o sırada caddede yürüyen bir kadının kafasına düştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.20 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir binadan kopan beton parçaları caddede yürüyen bir kadının kafasına düştü. Kanlar içerisinde kalan kadın, olayın şokuyla kanayan başını tutarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakındaki bir hastaneye götürülen kadının başına dikiş atıldığı, ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde binadan kopan beton parçalarının caddede yürüyen kadının kafasına düştüğü anlar yer aldı. Yaşanan olayın ardından binanın önünde güvenlik önlemleri alındığı görüldü. - İSTANBUL