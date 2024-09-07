İstanbul'da Kuyu-23 Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kuyu-23 Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-23' operasyonu sonucu 29 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda silah ve araç ele geçirildi.

07.09.2024 08:26
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İstanbul'da birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik "Kuyu-23" operasyonu: 29 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23" operasyonu sonucu 29 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaları sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-23" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 29 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, 27.08.2024 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birbirleriyle husumetli olan iki organize suç örgütü arasında çıkan silahlı çatışmada 2 şahsın yaralanması olayı, 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ise örgüt üyesi E.K. isimli şahsın öldürülmesi ve 1 şahsın yaralanması, 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesi Devlet Hastanesi önünde husumetli olduğu gruba karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda orada bulunan 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 şahsın yaralandığı eylemlere karıştıkları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 2 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet eylemde kullanılan otomobil, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet kar maskesi, 2 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İstanbul\'da Kuyu-23 Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kuyu-23 Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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