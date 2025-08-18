İstanbul'da Çete Operasyonu: 15 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "çete" operasyonunda yakalanan aralarında 2 avukatın da olduğu 15' şüpheli, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Çete, İBB soruşturmalarında "itirafçı" konumundaki işadamı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik aldıkları bir talimatla ölüm planı hazırlamakla suçlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çete elebaşı olduğu ifade edilen S.Y. ile avukatlar; C.D. ve S.I.'nın da aralarında olduğu 16 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

Yakalanan şüphelilerin biri, savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. Geri kalan 15 şüpheli, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 4 gün boyunca İstanbul Organze Suçlarla Mücadele Şubesinde polise ifade verdi. Gözaltına alınan S.Y. ve beraberindekilerin 4 gün süren sorgusu, bu sabah tamamlandı. 15 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Liderliğini S.Y.'nin yaptığı ileri sürülen çete, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda "itirafçı" konumundaki işadamı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik aldıkları bir talimatla "ölüm planı hazırlamakla" suçlanıyor.

Devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatıyla cezaevinde yaptığı bir görüşmede, bir çeteye işadamı Aziz İhsan Aktaş'ı susturma talimatı ilettiği ileri sürülmüş, bu kapsamda soruşturma başlatılmıştı.

İtirafçı olan ve bu nedenle hakkında "ölüm emri" verildiği iddia edilen Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. O dönem itirafçı olup CHP'li belediyelerdeki tüm rüşvet çarkını deşifre ettiği ifade edilen Aktaş'ın, 30 Nisan ile 11 Mayıs 2025 tarihlerinde adli makamlarda verdiği iki ifade sonrasında CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından seri operasyonların düğmesine basıldığı öğrenildi. - İSTANBUL