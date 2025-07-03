İstanbul\'da cinayet: Şüpheli saklandığı dolapta yakalandı

İstanbul Güngören'de Şenol K. (22) isimli şüpheli Reşit Ayten'i (34) silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından şüphelinin Esenyurt'taki bir rezidansta saklandığı tespit edildi. Esenyurt'taki adresine düzenlenen operasyonda, şahıs dolabın üzerindeki kırmızı bavulun içinde saklanırken yakalandı. 19 suç kaydı olan ve 4 ayrı dosyadan arandığı tespit edilen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 12 Mart tarihinde saat 22.30 sıralarında Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol K. ile Reşit Ayten arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Şenol K., Reşit Ayten'i silahla vurarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Reşit Ayten'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kameraları detaylı incelemeye alındı. Görüntülerde, Şenol K.'nın cinayetin ardından kaçtığı anların yer aldığı görüldü.

Kırmıza bavula saklandı

Polis ekiplerinin kimliğini belirlediği şüphelinin Esenyurt'taki bir rezidansta saklandığı tespit edildi. Ekipler harekete geçerken, operasyona Özel Harekat polislerinin de katıldığı öğrenildi. Kapısı kırılarak girilen rezidanst bulunamayan şüpheli, yapılan aramalar sırasında dolabın üzerindeki kırmızı bavulun içinde yakalandı. Rezidansta yapılan aramada ise, 1 adet AK-47 otomatik silah şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli çap ve markada 58 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlı ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti

Yakalanan şüpheli emniyette alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Şüphelinin daha önceden 19 suç kaydı bulunduğu ayrıca 4 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Öte yandan ifadesinde, aralarında kız meselesi yüzünden tartışmalar yaşandığını, olay günü konuşmak için bir araya geldiklerini, onun kendisine zarar vereceğinden korktuğu için ona doğru ateş ettiğini anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL