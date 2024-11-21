İstanbul'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde eşini ve arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kaçan şahıs İstanbul'da yakalandı.

30 Ağustos Mahallesi'nde önce eşi E.B.'yi evinde bıçaklayıp öldüren S.B. isimli şahıs, ardından arkadaşı H.Ş.'yi de işlettiği tekel büfesine giderek bıçaklayarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan S.B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçla kaçan cinayet zanlısının İstanbul'a gittiğini belirledi. İstanbul Emniyeti'ne bilgi verilmesinin ardından İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde durdurulan şüpheli aracın içinde bulunan İ.E.A gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında, İ.E.A'nın verdiği bilgiler doğrultusunda cinayet şüphelisi olan S.B., Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildi. - ANKARA