İstanbul\'da DHKP/C Soruşturması: Belediye Başkanlarının Yargılanmasına Başlandı

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2015 yılları arasında 4 ilçe belediyesi tarafından para aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bazı ilçe belediye başkanları ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan eski Sarıyer Belediye Başkanı tutuklu sanık Şükrü Genç, "Yıllar süren hizmetimin ardından tutuklanmış olmak insanın içini acıtıyor. 15 yıl boyunca belediye başkanlığı görevimi özveriyle yerine getirdim, devletimizi en iyi şekilde temsil etmek için çabaladım. Hiçbir terör örgütüne destek vermedim, finansman sağlamadım" dedi.

DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak, DHKP/C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını gidermek ve finansal destek sağlamak amacıyla kurulan 'İhtiyaç Komitesi'ne (İKOM) yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında başka bir şirket üzerinden örgütün fonlandığı ve ayrıca 2014-2015 yılları arasında 4 ilçe belediyesi tarafından örgüte para aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 12'si tutuklu, bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Öte yandan duruşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül ve CHP Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda seyirci de katıldı.

"Grupla ilişkili biriyle iletişim kurduğuma dair bir HTS kaydı ortaya konmadan suçlanıyorum"

Duruşmada savunma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı tutuklu sanık Melih Morsünbül, "3 kuşak devlet memuru ve sicilleri tertemiz bir ailenin oğluyum. Doğduğum günden bu güne kadar hesap verirken işlemediğim bir suçtan savunma yapacağım. Mağdur olduğum bir davada 104 gündür tutuklu olan bir sanığım. 2010 yılında üniversite son sınıfta KPSS'ye hazırlanırken terör örgütü FETÖ mağduru olarak cevap anahtarım kayboldu. 2010 yılından beri tanıdığım Ali Kılıç'ın isteği üzerine Ankara'dan İstanbul'a geldim. Bu süreçte sicilim araştırıldı ve aday gösterildim. İsnat edilen suçlar tarihinde bana başkan yardımcısı deniyor ama ben o tarihlerde özel kalem müdürüydüm. İddianame basına usulsüz ihale yoluyla işlenen suç üzerinden teslim edildi ancak asla böyle bir durum yoktur. Başsavcılık tarafından hazırlanan 6 yıllık bir araştırmanın yer aldığı raporda üzerime bir terör yada diğer suçlarla ilgili bir işlem yapılmadı. Peygamber ocağı TSK'da görevli Cem Gürdeniz ve Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da daha önce böyle üzerimize atılı soyut delilsiz iddialarla senelerce hapse mahkum edildi. Benim Grup Yorum faaliyetleri kapsamında çalıştığım iddia edilmiş. Ben, bu grubun bir faaliyetine katıldığıma dair ya da bu grupla ilişkili biriyle iletişim kurduğuma dair bir HTS kaydı ortaya konmadan suçlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir terör örgütüne destek vermedim, finansman sağlamadım"

Duruşmada savunma yapan eski Sarıyer Belediye Başkanı tutuklu sanık Şükrü Genç ise, "15 yıllık görev sürem boyunca Sayıştay ve diğer denetleme kurumları tarafından birçok kez denetlendim ve hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım. Yapılan incelemelerin hiçbiri soruşturmaya veya mahkemeye dönüşmedi. Terör örgütüne herhangi bir finansal destekte bulunmadım. Verilen talimatlar doğrultusunda ve yasalar çerçevesinde binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirdim. Ancak buna rağmen, finans suçlamasıyla gözaltına alındım ve 105 gündür tutukluyum. İsnat edilen suçun 2014 yılına ait olması, bugüne kadar hiç gündeme gelmemişken şimdi ilk kez sorgulanması karşısında şaşkınlık içerisindeyim. Gerçekten de, yıllar süren hizmetimin ardından tutuklanmış olmak insanın içini acıtıyor. 15 yıl boyunca belediye başkanlığı görevimi özveriyle yerine getirdim; devletimizi en iyi şekilde temsil etmek için çabaladım. Hiçbir terör örgütüne destek vermedim, finansman sağlamadım. Aksine, bu tür yapılardan ötürü mağdur edilmiş biriyim. 105 gündür tutukluyum. Ben devletimin bayrağını 15 yıldır gururla taşıdım. Sağlık durumum da göz önünde bulundurularak beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma yarına ertelendi

Mahkeme, sanıkların savunmalarının ardından diğer sanıkların ve avukatlarının savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi. - İSTANBUL