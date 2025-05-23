İstanbul'da Döküm Sırası Kilometrelerce Uzadı - Son Dakika
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İstanbul'da Döküm Sırası Kilometrelerce Uzadı

İstanbul\'da Döküm Sırası Kilometrelerce Uzadı
23.05.2025 11:34  Güncelleme: 11:41
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İstanbul Avrupa Yakası'ndaki döküm sahası sayısının 1'e düşmesiyle hafriyat kamyonları saatlerce kuyrukta bekliyor. Cebeci Döküm Sahası'nın kapanması, Arnavutköy'deki Bolluca Döküm Sahası'na yoğun bir yük getirdi. Sürücüler yaşadıkları zorlukları dile getiriyor ve yetkililerden çözüm talep ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan döküm saha sayısının Avrupa yakasında 1'e düşmesi kilometrelerce kuyruğa neden oldu.

İstanbul Sultangazi'de bulunan Cebeci Döküm Sahası'nın kapanmasıyla kentteki döküm sahası sayısı 1'e düştü. Bir çok noktadan alınan hafriyatları Arnavutköy'deki döküm sahasına getiren kamyon sürücüleri saatlerce sıra beklediklerini söylerken, kamyonların Eyüpsultan'a kadar uzanan döküm sırası kuyruğu havadan görüntülendi.

Arnavutköy'deki Bolluca Döküm sahası İstanbul'un Avrupa Yakası'nda çalışma yapan binlerce kamyona ev sahipliği yapmaya başladı. Yetersiz kalan döküm sahası nedeniyle hafriyat kamyonları kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Oluşan döküm kuyruğu bazen Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'nden yaklaşık 12 kilometre uzaklığındaki Eyüpsultan'ın Göktürk Mahallesi'ne kadar uzandığı görüldü. Hafriyat kamyonu sürücüleri duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Oluşan trafik ve yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

"Burada çok uzun sıra oluyor "

Yaşanılan problemle alakalı konuşan hafriyat firması sahibi İdris Yiğit, "Buranın en büyük sorunu Avrupa Yakası'nın tüm hafriyatının buraya gelmesi. Bunun sebebi Cebeci Döküm Sahası'nın kapatılması oldu. Burada çok uzun sıra oluyor. Döküm yapamıyoruz, bir çok işlerimiz bekliyor. Günde 150 araçla çektiğim hafriyat su anda 20 araca düşmüş durumda. Derhal bir çözüm bulunmalı. Burada kazalara sebebiyet veriyor, biz emekçiler olarak çok sorun yaşıyoruz. Kesinlikle kontak kapatıp çay içiyorlar saatlerce süren sıra oluyor" dedi.

"Burası Avrupa Yakası'ndaki tek döküm sahası"

Saatlerce döküm sırası beklediğini söyleyen Abdullah Buğday, "Cebeci kapandıktan sonra her dökümde 2 veya 3 saat beklemek zorunda kalıyoruz. Para kazanmıyoruz şu anda, bedava çalışıyoruz. Hem çile çekiyoruz hem para kazanmıyoruz. Perişan olduk" ifadelerini kullandı.

Döküm sırasında bulunan şoförlerden Kamil Güler ise, "Kamyoncu esnafı akşama kadar ya 2 ya da 3 sefer atıyor, şoförler parasını bile kazanamıyor. Avrupa Yakası'ndaki tek döküm sahası şu anda burası. Biran önce bir çözüm bulunması gerekiyor. Çok bitik durumdayız, yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Döküm Sırası Kilometrelerce Uzadı - Son Dakika

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